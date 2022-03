Athletico-PR x Coritiba: onde assistir e o horário do jogo de hoje (23/3) pelo Campeonato Paranaense

As equipes Athletico-PR x Coritiba entram em campo hoje, quarta-feira (23/03), para disputar a semifinal do Campeonato Paranaense. A partida inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba (PR). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Athletico-PR x Coritiba ao vivo?

A partida Athletico-PR x Coritiba pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming NSports e OneFootball, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Athletico-PR x Coritiba​ chegam para o jogo?

Athletico e Coritiba ocupam a 3° e 2° posição do Campeonato Paranaense, respectivamente. Enquanto o Athletico acumula 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 18 gols marcados e 9 sofridos; Coritiba registra 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 sofridos.

As equipes se enfrentarão novamente às 16h do próximo domingo (27/03).

Prováveis escalações

Athletico: Santos; Dani Bolt, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Pablo Siles (Christian) e Matheus Fernandes; Jader, Terans e Davi Araújo (Christian); Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

Coritiba: Alex Muralha; Val (Warley ou Matheus Alexandre), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias e Andrey; Thonny Anderson (Alef Manga ou Warley), Régis e Igor Paixão; Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Ficha técnica - Athletico-PR x Coritiba

Campeonato Paranaense

Local: Estádio Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba (PR)

Data/horário: 23 de março de 2022, às 20h