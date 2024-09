Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/09) pela Série C

Athletic Club x Ferroviária disputam hoje, segunda-feira (23/09), o quadrangular do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio de Futebol Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas primeiras duas rodadas do Quadrangular da Série C, ambos Athletic Club e Ferroviária venceram Londrina por 3 a 2 e empataram sem gols com Ypiranga. Em seguida, na terceira rodada, Ferroviária venceu Athletic por 3 a 2.

Athletic x Ferroviária: prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Weverton, Gustavo Medina, Jackson e Igor Fernandes; Ricardinho, Zé Mateus e Xavier; Juninho, Vitor Barreto e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

Athletic: Glauco; Ynaiã, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Denilson e Paul Villero. Técnico: Roger Silva.

FICHA TÉCNICA

Athletic Club x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio de Futebol Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG)

Data/Horário: 23 de setembro de 2024, 20h