Athletic Club x Pouso Alegre: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Mineiro

Athletic Club x Pouso Alegre disputam hoje, quinta-feira (28/03), a volta da final do Troféu Inconfidência do Campeonato Mineiro. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Athletic Club x Pouso Alegre ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo canal NSports, no Youtube, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Athletic foi vice-líder do Grupo C com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 14 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Pouso Alegre ficou na vice-liderança do Grupo B e acumulou 4 vitórias, 5 derrotas, 6 gols marcados e 15 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Athletic Club por 3 a 1.

VEJA MAIS

Athletic Club x Pouso Alegre: prováveis escalações

Athletic: Jefferson; Douglas Pelé, Léo Cruz (Danilo), Édson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Bruno Gomes e David Braga Welinton Torrão, Jonathas e Alason Carioca. Técnico: Roger Silva.

Pouso Alegre: Thiago Braga; Léo Príncipe, Alex Alves, Felipe e Vinício; Magno Ribeiro, Henrique Caivano e Nestor Mansur; Thiaginho, Gabriel Neto (Igor Goularte) e Paulo Henrique. Técnico: Gustavo Brancão.

FICHA TÉCNICA

Athletic Club x Pouso Alegre

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG)

Data/Horário: 28 de março de 2024, 20h30