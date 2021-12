Atacante sofre fratura no nariz e posta foto nas redes sociais

A polêmica rolou solta no futebol mexicano ao longo do fim de semana. Na vitória do Pumas em cima do Atlas pela semifinal da Liga MX, o atacante Dinenno foi o grande personagem.

Em cruzamento na grande área, o centroavante levou uma cotovelada no rosto e o juiz não deu pênalti. Nem mesmo o VAR foi capaz de iniciar a marcação da penalidade. O resultado do lance não poderia ser outro. Reclamação do Pumas e seus torcedores nas redes sociais.

Lesão

Sem pênalti, coube a Dinenno usar a rede social e mostrar o resultado, que ficou com o nariz quebrado. De acordo com o Pumas, o argentino só volta a campo em janeiro.