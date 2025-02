Atacante paraense Rony se aproxima de acerto com o Vasco; saiba detalhes

O Vasco formalizou uma proposta para contratar o atacante paraense Rony, atualmente vinculado ao Palmeiras até dezembro de 2026. O clube carioca aposta em um projeto de carreira para convencer o jogador a vestir a camisa cruz-maltina.

O Palmeiras, por sua vez, já autorizou as negociações diretas entre Vasco e Rony. Fora dos planos do clube paulista, conforme declarou a presidente Leila Pereira, o atacante busca um novo destino para sua carreira.

No entanto, o Vasco não está sozinho na disputa. O Atlético-MG também apresentou uma proposta pelo jogador. O técnico Cuca, inclusive, entrou em contato direto com Rony para reforçar o interesse do clube mineiro.

Antes das investidas de Vasco e Atlético-MG, Rony chegou a ter um acordo com o Al Rayyan, do Catar. No entanto, problemas burocráticos impediram a concretização da transferência, já que a janela de transferências no país se encerrou no dia 31 de janeiro, impossibilitando a realização dos exames médicos e o registro do atleta a tempo.

Passagem de Rony pelo Palmeiras

No Palmeiras desde 2020, Rony construiu uma trajetória vitoriosa. O atacante conquistou 11 títulos pelo clube, incluindo duas edições da Copa Libertadores (2020 e 2021). Ao longo de 284 partidas com a camisa alviverde, marcou 70 gols e forneceu 32 assistências, consolidando-se como peça importante nas conquistas da equipe.