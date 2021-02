Atacante ex-Remo não se reapresenta no Náutico e futuro segue indefinido

O atacante Salatiel não se reapresentou no Náutico nesta quinta-feira. O jogador de 28 anos foi emprestado ao Remo na temporada passada, jogando a Série C e conquistando o acesso para a Série B de 2021. No Remo, o atacante fez 13 partidas e marcou cinco gols. Ele foi um dos principais jogadores para o acesso do time azulina à Série B após 13 anos. A expectativa da diretoria azulina era que o artilheiro do clube na Série C continuasse neste ano, mas o Náutico não aceitou a proposta do Leão.

A especulação após a não reapresentação foi de que Salatiel pediu uma semana de folga a mais. No entanto, o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, garantiu que não foi isso e ainda detalhou como está a situação do atacante, que tem contrato com o clube até o final de 2021.

“Salatiel pediu mais 2 dias de folga, não foi uma semana. O Remo chegou a fazer proposta mais muito aquém do que Salatiel vale. O Paysandu chegou a sondar a situação do atleta. Tem outras propostas que tem chegado e estamos estudando. O Hélio (técnico do Náutico) já conhece o atleta. Se não for negociado, vai ser integrado ao elenco”, afirmou o vice-presidente do Timbu em contato com a reportagem de OLiberal.com.