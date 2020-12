Atacante ex-Remo e que trabalhava como mototaxista pode ser bicampeão da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2020 encerrou o ano com duas semifinais interessantes. De um lado o Tricolor gaúcho conseguiu passar pelo São Paulo-SP e garantiu a vaga na final. Por outro lado o Palmeira-SP espantou a “zebra” América-MG e garantiu vaga na decisão com a vitória por 2 a 0, com um gol do paraense Rony, jogador revelado nas categorias de base do Remo e que hoje brilha no clube alviverde.

Em entrevista ao canal esportivo “SporTV”, Rony deixou claro a sua cede por conquistas e se mostrou focado no objetivo palmeirense.

“O América está de parabéns. Nosso time também pelo resultado e pelo empenho em campo, suportamos a pressão, mas sabemos o que queremos. Almejamos títulos. Enquanto eu estiver jogando no Brasil, vou sempre lutar por títulos, para ajudar o Palmeiras a conquistar títulos. Vim para cá pra isso”, falou.

Rony é natural de Magalhães Barata (PA), distante 164 quilômetros de Belém. O jogador de 25 anos, surgiu nas categorias de base azulina em 2014, passou dificuldades na capital paraense e chegou a trabalhar como mototaxista e mecânico de motos, antes de estourar no profissional em 2014 e 2015 e ser vendido ao Cruzeiro-MG. O jogador foi emprestado ao Náutico-PE para jogar a Série B e vendido ao Albirex Niigata do Japão até retornar ao Athletico Paranaense, onde conquistou dois estaduais, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil em 2019, sendo o destaque da equipe do Furacão. Agora pelo Palmeiras já conquistou o título do Paulistão e tenta o bicampeonato da Copa do Brasil. As finais da competição nacional ainda não foram marcadas, já que o Palmeiras ainda disputa as semifinais da Libertadores e pode chegar à decisão do torneio sul-americano.