Atacante do Palmeiras lamenta morte do filho: 'Pior notícia de nossas vidas'

Willian Bigode usou as redes sociais para confirmar a morte de Antônio Miguel. Segundo informou na noite de terça-feira, o bebê estava na 25° semana de gestação quando veio a falecer. O atacante do Palmeiras e sua esposa Loisy Coelho souberam do óbito durante uma consulta de rotina.

- Filho, você foi tão amado. Infelizmente, recebemos a pior notícia de nossas vidas: em uma consulta de rotina, o doutor nos disse que o coração do Antônio Miguel estava sem batimento. Ele tinha ido a óbito! Vivemos dias difíceis: realizamos a cesárea na Loisy, peguei o meu pequeno no colo e o sepultamos. Fácil não está sendo. Mas continuamos firmes com os olhos na promessa. Em breve, estaremos grávidos novamente. Eu creio! - escreveu Willian no Instagram.

Loisy Coelho também publicou uma mensagem nas redes socias. Ela conta que o casal ainda não sabe a causa da morte.



- Na quarta feira dia 29/09 às 16 h, recebemos a notícia que Antônio Miguel veio a óbito dentro do meu ventre . Estava de 25 semanas. Não sabemos o motivo ainda - publicou.

Em maio, Willian Bigode anunciou que seria pai pela quarta vez após marcar contra o Santos. Na ocasião, a esposa gravou a reação do atacante do Palmeiras ao saber da gravidez.



O casal já tem três filhos, um deles adotado.



No último domingo, Willian desfalcou o Palmeiras, que justificou a ausência por problemas particulares. Nesta terça-feira, o clube paulista se solidarizou com seu jogador.