Atacante do Independiente é atingido por peixe em partida do Campeonato Argentino; vídeo

O clássico entre Racing e Independiente do último dia 10 de julho, válido pela sétima rodada do Campeonato Argentino, repercutiu bastante. No entanto, o motivo não foi só pelo futebol. O atacante Leandro Rodriguez, do El Rojo, foi atingido por um peixe arremessado da arquibancada por torcedores do time rival.

VEJA MAIS

A situação ocorreu após o jogador cobrar um escanteio, no início do segundo tempo. O jogo foi paralisado para que Rodriguez recebesse atendimento médico.

O zagueiro do Racing, Leonardo Sigali, prestou apoio ao adversário e repreendeu a torcida pela atitude. Os torcedores ainda jogaram sinalizadores apagados e uma casca de banana no campo, enquanto o jogador do Independiente ainda estava no gramado.

O Independiente perdeu por 1 a 0 a partida e ocupa a 22° colocação, com oito pontos. Já o Racing está na sétima posição, com 14 pontos.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)