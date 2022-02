Bahia! Após ser atingido por estilhaços, goleiro Danilo Fernandes diz que está bem; entenda

O atentado sobre o ônibus que transportava a delegação do Bahia, em direção à Fonte Nova, deixou vários jogadores feridos. O caso mais grave é do goleiro Danilo Fernandes. O jogador foi atingido por estilhaços no rosto, após a explosão de uma bomba atingir a parte interna do veículo Fernandes foi levado para o hospital e, através das redes sociais, anunciou que já recebeu atendimento médico e está bem.

