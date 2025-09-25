Capa Jornal Amazônia
Aston Villa x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa

Aston Villa e Bologna jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Bologna vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Genoa (X/ @BolognaFC1909en)

Aston Villa x Bologna disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 1° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Aston Villa x Bologna ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Bologna passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Como, por uma derrota desse mesmo placar para o Milan e por uma vitória de 2 a 1 sobre o Genoa.

Já o Aston Villa registrou um empate sem gols com o Everton, uma derrota nos pênaltis para o Brentford após empate de 1 a 1 e um empate de 1 a 1 com o Sunderland.

Aston Villa x Bologna: prováveis escalações

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen; McGinn, Kamara, Guessand, Rogers e Sancho; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Bologna: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí e Miranda; Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian e Cambiaghi; Santiago Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Bologna
Europa League - Liga Europa
Local: Villa Park, em Birmingham, Inglaterra
Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 16h

.
