ASSISTA: Yago Pikachu faz dois gols e Fortaleza vence o Atlético-MG no Mineirão

A primeira rodada da Série A marcou o encontro entre Atlético-MG x Fortaleza, na manhã deste domingo (30), no Mineirão. O Galo até saiu na frente com o atacante Hulk, de pênalti, mas em dois contra-ataques o Fortaleza virou a partida com dois gols do lateral direito Yago Pikachu, com a virada correndo aos 48 do segundo tempo.

O Atlético-MG será o adversário do Remo na próxima quarta-feira (2), às 19h no Baenão, em Belém, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

ASSISTA AOS GOLS DE YAGO PIKACHU