Assista ao vivo Canaã x Santa Rosa pela final da Segundinha de 2023; vídeo

Canaã e Santa Rosa disputam a decisão da Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha, neste domingo (5), a partir das 15h30. A final ocorrerá em jogo único no Estádio Benezão, em Canaã dos Carajás. Ambas as equipes já asseguraram o acesso à elite do Parazão 2024 e agora buscam o título da competição.

