Artilheiro e referência, Paulo Rangel revela desejo de permanecer na Tuna para a Série D

Um dos grandes nomes da Tuna Luso desde a conquista do acesso em 2020 é Paulo Rangel. Entre idas e vindas, o atacante está na sua terceira temporada defendendo as cores da Águia Guerreira e segue com o status de goleador: já são dois gols no estadual, que o fazem dividir a artilharia do time com Léo Rosa e Jayme.

O centroavante, que possui passagens por Paysandu, Paragominas, Londrina, Tailândia e em 2021 atuou pela Segundinha do Parazão pelo Pedreira, possui contrato até o início de junho com o Cruz-Maltino e não sabe se permanecerá no elenco para o Campeonato Brasileiro. A Tuna voltou a ter divisão nacional após 15 anos.

“A princípio vou ficar para a Copa do Brasil. Já para a Série D ainda não tem nada definido. Mas vamos pensar passo a passo Campeonato Paraense, Copa do Brasil e depois vamos ver o que acontece na sequência. Entretanto, o objetivo é ficar para dar sequência no projeto”, comentou.

O início de temporada da Tuna não foi dos melhores. Passadas quatro rodadas, a Lusa começou com um empate e uma derrotas, mas se recuperou com duas vitórias consecutivas e agora soma 7 pontos, estando na ponta do Grupo B. No jogo contra o Paragominas, PR9 marcou os dois gols da vitória tunante.

O atacante acredita que essas duas vitórias serviram para levantar a autoestima da equipe, que se encontra confiante para o restante da temporada e em voltar a fazer da Tuna uma das principais forças do estado.

“As expectativas são as melhores possíveis. Os objetivos a serem alcançados, principalmente e mais importante, é o coletivo do clube. E depois buscar os nossos objetivos individuais. Estamos motivados e confiantes para uma boa temporada. Estamos vindo de duas vitórias consecutivas, isso levanta a nossa autoestima, levanta a nossa motivação. Espero que possamos dar sequência e conseguirmos os objetivos da Tuna”, finalizou.

O próximo desafio da Tuna será neste domingo (13), contra o Remo, às 18h, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)