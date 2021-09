Sem peso! Artilheiro do Castanhal sobre artilharia do time na Série D: ‘Estou ali para fazer gols’

O Castanhal entra em campo no próximo domingo (12), contra o Moto Club (MA), pela segunda fase da Série D do Brasileiro. Com a artilharia do atacante Pecel, que marcou 13 vezes nesta temporada - sendo nove no campeonato - o Japiim fez 33 gols e tem a melhor campanha da competição.

“Estou ali para fazer gols. Todo o time está de parabéns por essa média de gols alta e estamos trabalhando para mantê-la, se possível, até aumentar. Individualmente falando, é sempre importante para um atacante fazer gols, mas o mais importante ainda é o coletivo estar bem e conquistando vitórias importantes”, declarou o Pecel.

Mesmo tendo fechado a primeira fase em primeiro do grupo, com 36 pontos, o atacante disse que isso não influencia mais. “Tudo começa do zero a partir de agora. Não adianta ter feito uma bela campanha na primeira fase e não continuar naquele ritmo. Claro que o nível de dificuldade é maior, mas sabemos do nosso potencial e da nossa força para chegarmos longe na competição”, afirmou o jogador.

O atacante ressaltou que o principal objetivo é conquistar o acesso e depois pensar no título. Para o jogo contra o Moto Clube (MA), o jogador não acredita em um favoritismo do Castanhal. “Todos os times que passaram de fase são muito bons, eles conseguiram mostrar que têm força suficiente para chegar até aqui. Não acredito em favoritismo, em campo são 11 contra 11. Agora, claro, vamos dar o nosso melhor para conseguir vencer o adversário”, finalizou Pecel.

A segunda fase da Série D é eliminatória. O jogo de ida da fase 16 avos-de-final, contra o Moto, inicia às 15h30 do domingo, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). Para subir de divisão o Castanhal precisa passar por este e mais dois mata-matas.