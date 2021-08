Artilheiro do Castanhal, Pecel revela cobrança pessoal para fazer gol na Série D: 'É sempre bom marcar'

Artilheiro do Castanhal na temporada com 12 gols, sendo 8 somente na Série D, o atacante Pecel voltou a marcar no jogo passado contra o GAS-RR. Ele não balançava as redes no Brasileiro há duas partidas e contou que tinha uma cobrança própria por isso.

“Deus vai me abençoando. Ajudando meus companheiros a fazer gol. Mas é sempre bom marcar. Após dois jogos, voltei a fazer gol e fico feliz. Até por encostar no artilheiro da Série D. Agora é dar continuidade e fazendo gol. Além de ajudar da melhor forma possível. Estamos trabalhando todos os dias para fazer grande jogos, sair com a vitória e ir em busca do nosso principal objetivo que é o acesso para a Série C”, comentou o jogador, que também é vice-artilheiro da Série D.

Pecel espera que o Castanhal continue a boa fase. Mas sabe que o jogo será difícil. O São Raimundo-RR, assim como o Japiim, também está invicto na Série D. Ele é o segundo colocado do grupo A1, com 25 pontos, e o Castanhal é o líder com 29 pontos. O Japiim está classificado para a próxima fase e o São Raimundo quer concretizar tal feito nesta rodada.

“Sabemos que será um jogo difícil. Adversário na ponta da tabela, segundo colocado. Mas O grupo está unido e forte. Não só o ataque. Mas o sistema defensivo. Já são três jogos sem tomar gol e isso é muito importante. A gente está bem preparado para fazer excelente jogo lá”, afirmou o atacante.

Agenda

O jogo entre São Raimundo-RR e Castanhal é válido pela 12ª rodada e será no sábado (21), às 17 horas, no Canarinho, Boa Vista (RR).