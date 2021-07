Artilheiro do Castanhal na Série D, atacante Pecel é sondado pelo Santa Cruz-PE

O atacante Pecel, do Castanhal, recebeu sondagem do Santa Cruz-PE, clube tradicional e que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio atleta em entrevista coletiva.

Lanterna da Série C, o clube pernambucano está no mercado para tentar evitar o rebaixamento para a Quarta Divisão nacional. O alvo foi Pecel, que conversou com seu empresário, além do presidente do Japiim e decidiu ficar no Castanhal para o restante da temporada.

“O Santa Cruz-PE agora é passado. Meu foco é no Castanhal, a cabeça está aqui. Recebi ligações dos dirigentes do Santa Cruz, entrei em contato com meu empresário, conversamos com o presidente [do Castanhal] Helinho Paes e graças a Deus vou continuar aqui trabalhando do mesmo jeito”, disse.

Pecel é o artilheiro do Castanhal na Série D com seis gols. Na atual temporada já balançou a rede dez vezes em 19 partidas com a camisa do aurinegro paraense.