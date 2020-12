Artilheiro bragantino reforça Castanhal no Parazão, Copa do Brasil e Série D

Enquanto o Parazão de 2021 não chega aos gramados, o Castanhal segue armando um elenco forte para competir boas qualidades técnicas no certame paraense.

Neste sábado (26) o time aurinegro anunciou mais um atacante para compor sua linha ofensiva. Trata-se de Canga, 28 anos, que, recentemente, disputou o Brasileiro da Série D ´pelo Bragantino, o Tubarão do Caeté, se destacando como principal artilheiro da equipe tricolor na competição nacional.

Além de Canga, o Japiim da Estrada tem confirmado Fidélis, atacante, Cleberson, zagueiro, Samuel, Marcos e Lynconl, volantes. O lateral esquerdo Lucas e os goleiros Paulo Henrique, Paulo Roberto e Axel Lopes. O lateral Daelson, campeão da segundinha de 2020 pela Tuna. William Fazendinha, meia-atacante.

O volante Lynconl, 23 anos, tem experiência internacional com passagem pelo Portimonense e Marítimo, de Portugal. Jogou ainda pelo Itaboraí (RJ), Paragominas (PA) e Ypiranga (AP).

O time será comandado pelo técnico Arthur Oliveira. O Castanhal, no ano de 2021 participa do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D.