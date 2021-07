Artilharia funciona: Paragominas vence Juventude e assume vice-liderança na Série D

O Paragominas venceu o Juventude-MA, em jogo da quinta rodada do grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Jacaré marcou o placar de 3 a 1 no duelo realizado na tarde de sábado (3) no estádio Pinheirão, m São Mateus, interior do Maranhão. O time paraense subiu para oito pontos na tabela e se mantém no G4. No momento é o vice-líder do grupo. O Juventude segue na ‘seca’, sem vitória, mesmo jogando no seu próprio estádio.

O Jacaré abriu o placar com o meia Kaikinha logo aos 4 minutos, ao concluir uma jogada de Edicleber. O Juventude empatou com Edrean, aos 36 minutos, numa bobeada da zaga do time paraense.

Superior

Na fase final de partida o Paragominas tomou conta do campo e chegou ao segundo gol com Paulo Rangel, no seu estilo habitual, de cabeça, aos 14 minutos. Já nos acréscimos, Aleilson fechou a conta marcando o terceiro gol. Bola recebida, chute forte e sem defesa para o goleiro maranhense. Foi a primeira vitória do Jacaré sobre os times maranhenses na Série D. Antes empatara com o Imperatriz e com o Moto Club.

Na sexta rodada, o Paragominas joga fora contra o Palmas, às 16h de sábado (10), no Estádio Nilton Santos, em Tocantins. O Juventude recebe joga no domingo (11) Tocantinópolis- TO, às 15h, no Pinheirão.