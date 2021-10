Arrascaeta sente dores musculares e é substituído em partida da Seleção Uruguaia

Na noite desta quinta-feira, Arrascaeta sentiu dores musculares na partida do Uruguai contra a Colômbia, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no estádio Parque Central. Dessa forma, o jogador do Flamengo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Vale lembrar que Arrascaeta já desfalcou o Rubro-Negro recentemente. Depois da Data FIFA que ocorreu entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, o meio-campista retornou ao time para disputar o jogo contra o Palmeiras, válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Naquela oportunidade, ele ficou em campo por apenas 23 minutos. O jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

No dia seguinte, o Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda do uruguaio. Arrascaeta só retornou ao time titular no jogo da volta da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil.

Nesta noite, contudo, o uruguaio levou às mãos à coxa direita. No Flamengo, o substituto imediato de Arrascaeta tem sido Vitinho, que foi titular no jogo contra o Red Bull Bragantino.