Arrascaeta concorre com Suárez e Son no Prêmio Puskas da Fifa

A Fifa divulgou os 11 candidatos à conquista do Prêmio Puskas pelo gol mais bonito da temporada. Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, está na disputa pelo golaço contra o Ceará no Campeonato Brasileiro de 2019. O brasileiro disputa o troféu com grandes nomes do futebol mundial, como Luis Suárez e Heung-Min Son.

Além dos três nomes conhecidos, o francês Gignac também está na disputa, além de três mulheres: Shirley Cruz, Sophie Ingle e Caroline Weir. Completa a lista Leonel Quiñonez, Hlompho Kekana, Zlatko Junuzovic e Jordan Flores. A votação é popular e realizada no site da Fifa.

Confira alguns dos gols que estão na disputa:

Arrascaeta marcou golaço de bicicleta contra o Ceará após cruzamento de Rafinha no Campeonato Brasileiro de 2019.

Heung-Min Son arrancou do campo de defesa para marcar um gol contra o Burnley pelo Campeonato Inglês.

Gignac foi responsável por um movimento diferente na hora de marcar um lindo gol contra o Pumas.

Caroline Weir, do Manchester City, foi responsável por um golaço de fora da área, mas além de tudo contra o principal rival da cidade, o Manchester United.

Ingle, do Chelsea, também quis anotar seu golaço de fora da área em clásico e o Arsenal foi a vítima. A jogadora aproveitou sobra de bola e mandou um balaço para o fundo das redes.

Neste ano não há brasileiros na disputa, apesar do Prêmio Puskas já ter sido dado a Neymar, em 2011, e a Wendell Lira, em 2015. Outros craques do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Salah já conquistaram o troféu e o último vencedor foi Daniel Zsori.