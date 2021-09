Arias marca, Lucca faz contra e Fluminense empata com o Juventude no Brasileirão

Em jogo aberto até o fim, Fluminense e Juventude ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Maracanã. A partida foi válida ainda pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que havia sido adiado. Jhon Arias abriu o placar para os cariocas, mas Lucca, contra, deixou tudo igual para os gaúchos, em resultado ruim para ambos.

Assim, os donos da casa sobem para 11º lugar, com 22 pontos, enquanto os visitantes atingem a mesma pontuação, mas ficam em 13º. O Flu volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, às 21h30, pela 19ª rodada. No mesmo dia e horário, o time de Caxias vai até a Neo Quimica Arena enfrentar o Corinthians.

O Fluminense foi bem no primeiro tempo e, tendo um pouco mais de posse de bola, foi quem criou as melhores oportunidades. Chegando menos, mas levando perigo, o Juventude foi quem abriu o placar, mas teve o lance anulado.

Ainda melhor em campo, o Flu finalmente viu a movimentação dar certo. Aos sete minutos do segundo tempo, Yago Felipe roubou a bola no meio e o time saiu em velocidade. Arias recebeu e tabelou com Fred, que deu a assistência para o colombiano finalizar na saída do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Depois de sofrer o gol, o Juventude reagiu bem e fez a primeira finalização em lance inacreditável perdido por Marcos Vinicios, que errou cara a cara com o goleiro. No entanto, pouco depois, aos 22 minutos, Wagner cobrou falta na área e Lucca subiu alto tentando afastar, mas mandou direto para o próprio gol, sem chances de defesa para Marcos Felipe, deixando tudo igual.

Depois dos gols, a partida ficou mais movimentada. A chance mais clara foi perdida por Samuel Xavier após bela troca de passes. Luiz Henrique, duas vezes, e Yago chegaram a levar perigo para o Fluminense, enquanto Paulinho Bóia e Wagner arriscaram para o Juventude. O confronto ficou aberto até os últimos minutos, apesar de os mandantes estarem melhores, mas nenhum dos times conseguiu os três pontos.

Data/Hora: 02/09/2021, às 19h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Arias (7'/2ºT) (1-0), Lucca (contra) (22'/2ºT) (1-1)

Cartões amarelos: Arias, Samuel Xavier (FLU), Matheus Jesus (JUV)

Cartões vermelhos: -

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos - 42'/2ºT); André, Nonato (Cazares - 24'/2ºT) e Yago Felipe; Lucca (Luiz Henrique - 24'/2ºT), Fred (Bobadilla - 24'/2ºT) e Arias (Abel Hernández - 42'/2ºT). Técnico: Marcão.

JUVENTUDE: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus (Dawhan - 14'/2ºT), Guilherme Castilho (Jadson - 43'/2ºT) e Chico (Wagner - 14'/2ºT); Paulinho Bóia (Bruninho - 40'/2ºT), Capixaba (Marcos Vinicios - 14'/2ºT) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos