Argentinos Juniors x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/3) pelo Argentino

Argentinos Juniors x Aldosivi disputam hoje, sexta-feira (14/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentinos Juniors x Aldosivi ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Aldosivi é o lanterna do Grupo A da Série A argentina, ainda não tem vitórias e soma 2 empates, 7 derrotas, 6 gols marcados e 20 gols sofridos.

Já Argentinos Juniors é o vice-líder do mesmo grupo, permanece invicto e acumula 6 vitórias, 3 empates, 11 gols marcados e 4 gols sofridos.

Argentinos Juniors x Aldosivi: prováveis escalações

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez, Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto, Alan Rodríguez, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Alan Lescano, Tomás Molina e José María Herrera. Técnico: Nicolás Diez.

Aldosivi: Williams Barlasina, Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico, Justo Giani, Marcelo Esponda, Tobías Leiva, Natanael Guzmán, Franco Rami e Elías Torres. Técnico: Andrés Yllana.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Aldosivi

Campeonato Argentino

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 14 de março de 2025, 19h