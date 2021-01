Árbitros paraenses vão realizar curso do VAR

Três árbitros paraenses foram convocados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para realizarem o curso do VAR (arbitro de vídeo) de 2021. Os escolhidos são o árbitro da CBF Djonaltan Costa de Araújo, que é de Marabá, a árbitra assistente FIFA, Bárbara Roberta da Costa Loiola, de Belém, e o árbitro assistente da CBF Luís Diego Lopes, também de Belém.

O curso possui duas fases. A primeira é composta pela aula teórica, realizada de forma online por causa da pandemia do novo coronavírus. Depois, eles vão ter aulas práticas na cidade de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Com as aulas ocorrendo entre os dias 26 a 30 de janeiro e 31 de janeiro a 04 de fevereiro.

A capacitação serve para que os árbitros, se aprovados, possam ser utilizados na atuação do VAR durante as competições nacionais.

O Pará possui atualmente os árbitros Dewson Freitas, Andrey da Silva e Silva e os árbitros assistentes Hélcio Neves e Márcio Dias homologados para trabalhar com o VAR.