Árbitro tem a perna quebrada por jogador durante partida de futebol em Monte Alegre

O árbitro Rai Soares de Lira foi agredido e teve uma das pernas quebradas por um jogador, identificado como Rodrigo, durante uma partida de futebol no município de Monte Alegre. O fato aconteceu durante uma partida na Arena Ribeiro, nesta quinta-feira (23). O jogador permanece internado no hospital e vai ser transferido para Santarém, onde passará por uma cirurgia. A vítima informou que o dono da arena registrou um boletim de ocorrência sobre a agressão sofrida por ele.

Segundo o árbitro, tudo aconteceu após o jogador fazer uma jogada brusca e ser punido com um cartão amarelo. Na sequência, insatisfeito com o cartão, Rodrigo teria desferido ofensas e palavrões contra Rai que o expulsou de campo. Após a expulsão esse jogador teria partido para agressão física contra árbitro, que teve uma das pernas quebradas com um chute.

“Desde o início da partida o Rodrigo começou a agredir os jogadores e após uma agressão de um chute por trás de um jogador, que ele chutou o rapaz, eu o adverti com um cartão amarelo. Ele começou a me agredir com palavrões e me ameaçar, por duas vezes eu tentei contê-lo, mas ele não se acalmou. Então eu o expulsei do campo e de imediato ele me atingiu com um chute que quebrou a minha perna. Agora estou internado aguardando por cirurgia e só posso esperar”, desabafou.

Ainda abalado com a situação, o árbitro lamentou a atitude do jogador. “Para mim foi uma covardia vinda de um jogador a um profissional de arbitragem. Eu estava em exercício da minha função, coisa que eu mais gostava de fazer. Sempre procurei trabalhar com caráter e dignidade”, contou.

A reportagem da Redação Integrada de O Liberal tenta contato com o jogador acusado de quebrar a perna de Rai.