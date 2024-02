Árbitro que apitou Re-Pa comenta quanto ganha um profissional da arbitragem no Brasil; veja

O árbitro Marcelo de Lima Henrique compartilhou informações sobre a remuneração dos árbitros por jogo no Brasil durante uma entrevista no podcast "Mundo GV". Ele explicou que os profissionais ligados à FIFA ou classificados como "master" (ex-FIFA) recebem valores mais altos, enquanto outros árbitros recebem quantias menores.

"O árbitro não tem salário fixo, ele é remunerado por partida. As taxas variam de acordo com a competição: Copa do Brasil tem uma taxa, o Campeonato Carioca outra, e o Brasileirão outra. Os árbitros FIFA e Master recebem mais, em torno de R$ 7 mil por jogo. Atualmente, acho que sou o único árbitro Master atuando no Brasil. O Vuaden também era, mas parou no ano passado", disse o árbitro, que já trabalhou em diversos jogos dos times paraenses, incluindo o Re-Pa. A última vez em que apitou o clássico foi na Série C de 2022, no empate em 2 a 2, no Baenão, pela 13ª rodada.

"São oferecidos valores menores na primeira fase da Copa do Brasil, mas eles aumentam conforme avançamos na competição. Na última final, por exemplo, acredito que tenha sido em torno de R$ 15 mil. As pessoas muitas vezes não compreendem que o trabalho de um árbitro envolve preparo e condições profissionais específicas, o que também tem seus custos", concluiu.