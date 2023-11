Erro de arbitragem: Vuaden confunde jogadores e erra expulsão na súmula de Cruzeiro x Vasco

O árbitro Leandro Pedro Vuaden terá que ajustar a súmula do confronto entre Cruzeiro e Vasco, após um erro crítico na expulsão de Rossi aos 40 minutos do segundo tempo. A confusão resultou no registro incorreto da punição na súmula do jogo, associando o número 11, de Gabriel Pec, ao invés do correto 31.

VEJA MAIS

Rossi foi expulso enquanto estava no banco de reservas, enquanto Pec permanecia em campo, contribuindo com o segundo gol do Vasco no empate em 2 a 2 no Mineirão.

Na súmula, Vuaden atribui o cartão vermelho a Gabriel Fortes Chaves, especificando que a expulsão ocorreu "quando estava no banco de reservas, por protestar contra as decisões da arbitragem de forma grosseira e ofensiva".

O equívoco de Vuaden implica que Rossi ficará fora do próximo embate do Vasco, marcado para sábado, às 19h30, contra o Athletico, na Arena da Baixada.