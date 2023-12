Na Turquia, presidente de clube invade gramado e agride árbitro com soco; vídeo

Nesta segunda-feira, o futebol turco foi surpreendido por uma cena chocante. O presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, invadiu o campo após o empate por 1 a 1 com o Rizespor e agrediu o árbitro Umut Meler com um soco no rosto, resultando na queda do árbitro no gramado. A violência gerou reações não só dos jogadores e clubes, mas também do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Veja:

O incidente ocorreu quando o Rizespor marcou o gol de empate aos 51 minutos do segundo tempo (vídeo acima). Além disso, a irritação de Koca foi ampliada pela possível falta não assinalada a favor de sua equipe logo após o lance. Após a agressão, o dirigente foi prontamente contido e separado de Umut Meler.

O Rizespor imediatamente se pronunciou nas redes sociais, condenando veementemente o comportamento agressivo do dirigente adversário. Essa manifestação foi seguida por uma série de reações semelhantes de vários clubes da Superliga Turca, incluindo os principais times do país, como Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas, todos expressando repúdio ao ataque. Até o momento, a liga e a Federação de Futebol do país não emitiram posicionamento sobre o incidente.

Autoridades, incluindo o ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, o ministro da Juventude e do Esporte, Osman Aşkın Bak, e o presidente Recep Tayyip Erdogan, também se manifestaram em relação ao ocorrido.

Condeno o ataque ao árbitro Halil Umut Meler após o jogo MKE Ankaragücü x Çaykur Rizespor disputado esta noite e desejo-lhe uma rápida recuperação. Esporte significa paz e fraternidade. O esporte é incompatível com a violência. Nunca permitiremos que a violência ocorra nos desportos turcos.

A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Turco. O Ankaragücü é o 11º colocado da liga, com 18 pontos, e o Rizespor é o oitavo, com 22 pontos.