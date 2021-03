Árbitro da partida Castanhal e Tuna rebate críticas: ‘Quer comentar arbitragem? Te prepara'

O árbitro Gustavo Ramos Melo, que apitou a partida entre Castanhal e Tuna, ocorrida na manhã da última quarta-feira (10), no estádio Maximino Porpino, rebateu as críticas que recebeu, após a marcação de uma penalidade máxima, que resultou no empate do Castanhal, já nos acréscimos do jogo.

LEIA MAIS

Com lance polêmico nos acréscimos, Castanhal e Tuna empatam pelo Parazão

Dirigentes opinam sobre pênalti a favor de Castanhal e diretor de arbitragem diz: "Está certo"

Gustavo Ramos Melo usou sua conta pessoal em uma rede social para desabafar sobre a situação.

Gustavo Ramos Melo rebateu as criticas que recebeu após penalidade marcada na partida entre Castanhal e Tuna (Reprodução / Rede Social)