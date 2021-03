Dirigentes opinam sobre pênalti a favor de Castanhal e diretor de arbitragem diz: "Está certo"

A partida entre Castanhal e Tuna, terminou empatada em 1 a 1 na manhã desta quarta-feira (10). O problema é que teve um lance de pênalti polêmico marcado pelo árbitro Gustavo Ramos Melo, que foi extremamente polêmico.

O lance ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo. Segundo o juiz, a bola tocou no braço do zagueiro Felipe, que estava colado ao corpo. Com isso, o Japiim da Estrada teve a oportunidade de empatar e conquistar um ponto.

Com base na nova regra da FIFA sobre pênalti, o lance tenderia a ser taxado como normal. Mas não na interpretação da equipe de arbitragem paraense.

Em conversa com o diretor de da arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF) Lúcio Ipojucan, afirmou que a equipe fez o certo. “O árbitro assinalou corretamente o tiro penal, veja as imagens”, comentou.

Já o diretor da Tuna Vinicius Pacheco afirma que o clube se sente prejudicado. “Vamos tomar as devidas providências, para que isso não volte a acontecer”, afirmou o diretor.