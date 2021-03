Com lance polêmico nos acréscimos, Castanhal e Tuna empatam pelo Parazão

A Tuna Luso Brasileira segue sem vencer no Campeonato Paraense 2021. A Águia empatou com o Castanhal em 1 a 1 na manhã desta quarta-feira (10), no estádio Maximino Porpino, na Cidade Modelo, na abertura da terceira rodada.

Em um jogo truncado e sem grandes emoções principalmente no primeiro tempo, as equipes pouco produziram e deixaram todas as emoções para a segunda etapa.

LUSA

Com o meia Eduardo Ramos novamente apagado em campo, a solução veio do banco de reservas. Além da estreia do goleiro Gabriel, o treinador cruzmaltino modificou a postura da equipe ao substituir Jayme e Eduardo Ramos por Neto e Fabinho e a resposta foi imediata.

Em jogada pela direita, Fabinho recebe, faz o passe na medida e Pedrinho se joga na bola para abrir o marcador, aos 17 minutos.

PRESSÃO

O Castanhal sentiu o gol, a Tuna se manteve no ataque e perdeu boas chances com Pedrinho e Paulo Rangel, que de frente para o gol, parou na defesa do goleiro Axel, do Japiim.

CASTIGO

Já na reta final da partida o Castanhal se lançou ao ataque se forma desordenada. Vários cruzamentos na área foram feitos, já nos acréscimos a bola toca no braço de Felipe, da Tuna, e o árbitro Gustavo Ramos Melo assinalou pênalti, aos 47 minutos.

O atacante Pecel, destaque do time aurinegro em 2020 cobrou deslocando o goleiro e empatando o jogo em 1 a 1.

TABELA

Com o empate o Castanhal soma agora cinco pontos e lidera o grupo C. Já a Tuna está na terceira posição com dois pontos na chave B.

AGENDA

O próximo jogo do Castanhal será no sábado (20), contra o Tapajós, no estádio Mamazão, em Belém. Já Lusa recebe o Paragominas, também no sábado, no estádio Francisco Vasques.