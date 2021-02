Apostador fica milionário depois de gol do Bragantino contra Flamengo em sorteio da Loteca

O último sorteio da Loteca, realizado no dia 8 de fevereiro, premiou três ganhadores pelo Brasil. Um dos premiados é um apostador do "Sorte Online", o maior site de serviços lotéricos do Brasil, que permite com que usuários façam as suas apostas em todos os jogos da Caixa de forma online. O ganhador realizou uma aposta única e simples e irá dividir o prêmio de R$ 3,3 milhões com outros dois apostadores, com cada pessoa recebendo o valor de R$ 1,1 milhão.+ Octa ainda real? Confira a tabela do Flamengo na reta final do Brasileirão

Com sorte de campeão, torcedor recebeu bolada após empate do Flamengo, que busca a liderança do Brasileiro (Alexandre Vidal / Flamengo)

Semanalmente, a Caixa permite apostas relacionadas a 14 jogos de futebol, sejam internacionais ou não. No caso desse concurso, de número 919, a maior parte das partidas eram de times europeus. Todas as disputas acontecem aos sábados e domingos, com os concursos das apostas ganhadoras sendo apurados e divulgados às segundas-feiras. O prêmio principal é pago ao apostador que acertar os 14 resultados.

A aposta simples consiste em marcar um prognóstico por partida e uma aposta dupla, ou seja, em uma das opções podem haver dois resultados possíveis. Entre os 14 jogos que fizeram parte desta sequência, destacam-se os resultados do último jogo da rodada entre Flamengo e Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com o time paulista empatando aos 18 minutos do segundo tempo, placar que se manteve desta forma até o fim.

O gol de Ytalo, do Massa Bruta, tirou a possibilidade do Flamengo liderar a competição. Com o empate, o vice-colocado do Brasileirão fica com um ponto a menos em relação ao líder Internacional, que perdeu para o Sport. O jogo, realizado no domingo, ainda teve outro gol: Gabigol balançou as redes.

Este embate foi considerado decisivo, pois foi realizado às 20h30 do último domingo, sendo a última disputa a ser decidida antes do sorteio. Além desta partida, a rodada ainda teve o empate de dois times portugueses (Braga 2 x Porto 2), com o resultado sendo decidido aos 49 minutos do segundo tempo, com o empate da equipe do time da casa.

No Brasil, o Mirassol conquistando seu primeiro título nacional como campeão da série D; já na Inglaterra, o Liverpool perdeu por 4 a 1 do Manchester City, em uma partida disputada em casa; e, por fim, houve a vitória do time espanhol Osasuna em cima do Eibar, em um jogo acirrado, com a vitória sendo decidida aos 41 minutos do segundo tempo.

Desde 2014, o Sorte Online já sorteou treze prêmios principais e desde a criação do site da plataforma, em 2018, outros cinco prêmios foram sorteados. Para que usuários não entrem para a lista de apostadores que deixaram de receber prêmios das loterias, o Sorte Online criou um serviço exclusivo e prático. Logo após o sorteio das loterias do dia, os jogadores que participaram de algum concurso — seja por meio de apostas individuais ou adquirindo cotas de bolões do portal — recebem por e-mail o desempenho de seus jogos.