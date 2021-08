Após troca de farpas, Romário ironiza erro de português de ministro da Educação: 'Toma vergonha'

Após declarar que crianças com deficiência 'atrapalham' o aprendizado de colegas de classe, o ministro da Educação foi veementemente rebatido por Romário, que tem uma filha com síndrome de down. Em uma rede social, o ex-jogador chamou Milton Ribeiro de 'imbecil' e 'completo idiota'. Diante da repercussão negativa, o doutor em educação se pronunciou sobre o caso, e afirmou que o parlamentar distorceu o sentido de sua fala.

Contudo, a réplica do ministro contava com um erro de português, corrigido em seguida depois do próprio Romário provocá-lo pelo gafe.

- Senhor ministro Milton Ribeiro, deselegância, imbecilidade e idiotice é o que o senhor vem fazendo com a educação do nosso país. Toma vergonha na cara - rebateu Romário.

ENTENDA O CASO

Milton Ribeiro coleciona declarações que viralizaram negativamente na internet. Primeiro, o ministro disse que e 'a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade'. Ainda no tema educacional, o pastor também afirmou que um reitor de universidade pública não precisa ser bolsonarista, mas não pode ser esquerdista.

A polêmica envolvendo o chefe do Ministério da Educação e Romário se deve à entrevista do doutor no programa TV Brasil.

- Inclusivismo, que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial - disse o ministro na última semana.

O tetracampeão publicou uma resposta e iniciou a troca de ofensas com Milton Ribeiro.

- Somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da Educação de um país. A atividade de educar salva vidas, transforma pessoas e nações, impulsiona a economia, elimina barreiras e transforma o mundo em um lugar melhor. Homens e mulheres que ocupam posições de gestão pública devem trabalhar incansavelmente para que essa magia que a educação gera possa acontecer - disse em parte do texto.