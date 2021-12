Após ter contrato renovado para 2022, paraense Rossi anuncia saída do Bahia

O atacante paraense Rossi surpreendeu os torcedores do Bahia ao se despedir do clube na manhã desta terça-feira (28). Ele teve o contrato renovado de forma automática por metas atingidas junto ao time baiano há duas semanas. No entanto, usou as redes socais para informar que não segue no clube em 2022. O Bahia ainda não se pronunciou sobre a saída do atacante.

“Hoje venho me despedir do clube que me abraçou e desta torcida que apoiou a cada minuto que estive em campo. Tenho muito orgulho de ter vestido uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Não farei parte do elenco de 2022. Sempre que estive em campo procurei dar e deixar o meu melhor. Deixo o meu abraço e minha torcida. Obrigado, Bahia”, disse o jogador natural de Prainha (PA).

No Bahia, Rossi disputou 95 partidas, marcou 13 gols e deu 12 assistências.