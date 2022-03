Após sofrer entrada violenta, volante da Tuna descarta fratura: 'O pior não aconteceu'; vídeo

Alívio. Essa é a palavra que define a sensação do volante Kauê, da Tuna Luso, semifinalista do Parazão, que descartou ter sofrido uma fratura no tornozelo esquerdo. Na goleada por 4 a 0 sobre o Bragantino, o jogador foi alvo de um carrinho violento de Raí Teles. O tunante deixou o gramado chorando, já na reta final da partida e foi levado de ambulância a um hospital de Belém.

Apesar da jogada dura, o árbitro do duelo, Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior, deu apenas cartão amarelo para o Raí Teles. Na postagem do Instagram, companheiros de Kauê na Tuna, como Paulo Rangel e Fidélis, deram apoio ao atleta. O volante da Águia Guerreira agradeceu às mensagens recebidas:

Possíveis substitutos

Apesar da notícia menos ruim, a assessoria da Tuna Luso confirmou ao O Liberal que provavelmente o atleta não deve jogar, pelo menos, o primeiro jogo da semifinal do Parazão contra o Paysandu. Com isso, há quatro substitutos cotados: o volante Dutra Paraíba, além dos atacantes Araújo, Luan ou Jayme, que pode retornar de lesão.