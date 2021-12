Após saída de Luxemburgo, lateral Pará rescinde pré-contrato e não vai mais jogar no Cruzeiro em 2022

O lateral-direito Pará não vai jogar no Cruzeiro em 2022. Apesar de ter sido anunciado pela Raposa, o jogador de 35 anos decidiu deixar o clube após o técnico Vanderlei Luxemburgo também anunciar a saída. O comunicado foi realizado nas redes sociais pela empresa OTB, que agencia a carreira do atleta. Segundo a OTB, Pará iria para o Cruzeiro por indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo. No entanto, com o desligamento do profissional e sua comissão por decisão de Ronaldo Fenômeno e seu grupo de trabalho, ele resolveu buscar outro clube.

Pará foi um dos nove jogadores anunciados pela Raposa no 'pacotão' de contratações antes da compra de 90% das ações da SAF Cruzeiro. Segundo a imprensa mineira, algo semelhante pode ocorrer com outros nomes anunciados pela Raposa, como é o caso do zagueiro Sidnei, que já anunciou que não aceitará a readequação salarial proposta por Ronaldo.

Confira o comunicado oficial sobre a saída do Pará:

"A OTB informa que chegou a um acordo com o Cruzeiro para rescisão do pré-contrato que o lateral Pará assinou com o clube, no dia 04/12/2021.

O atleta, que havia recusado outras propostas, para voltar a trabalhar com Vanderlei Luxemburgo, optou por seguir outro caminho a partir da saída do treinador do comando da equipe Mineira.

A OTB informa ainda que mantém conversas avançadas para definição do futuro do jogador em novo clube. O destino do atleta deve ser selado logo nos primeiros dias de 2022.



Att.

Bruno Paiva

Marcelo Goldfarb"