Após saída de Jefferson do Paysandu, relembre jogadores que deixaram a dupla Re-Pa sem estrear

O lateral-esquerdo Jefferson, de 33 anos, teve o contrato com o Paysandu rescindido na última quarta-feira (8). Segundo nota do clube, o desligamento foi solicitado por Jefferson. O atleta foi contratado no dia 21 de julho e não chegou a estrear com a camisa bicolor. Assim, como ele, outros jogadores, que passaram pelo Papão e pelo Leão, foram dispensados sem nem jogar pelo time.

Confira alguns jogadores da dupla Re-Pa que deixaram o clube sem jogar:

Paysandu

Marcelinho Paraíba

Em 2012, na disputa da Série C, Marcelinho Paraíba acertou com o Paysandu e chegou a vestir a camisa do Papão e ser apresentado na Curuzu. Entretanto, alguns dias depois, o jogador foi impedido de assinar contrato com o Bicola, isso porque Marcelinho já tinha atuado por outras duas equipes na temporada. Assim, o atleta foi embora sem nem assinar

Douglas Silva

O goleiro Douglas Silva ficou um pouco mais no clube: um semestre inteiro, mas não chegou a jogar. O goleiro de 24 anos foi contratado no início da temporada de 2019, depois de ter construído toda a carreira no Juventude-RS. Era uma promessa no time no time bicolor, mas nem teve a oportunidade de mostrar serviço.

Júnior

Assim como Jefferson, o lateral-direito, ex-Santa Cruz, Júnior, foi contratado para jogar esta temporada, mas o jogador pediu para sair, segundo ele, por problemas pessoais, antes de estrear com a camisa do Papão.

Remo

Marcondes

O zagueiro Marcondes chegou no Remo emprestado ao Londrina (PR), em 2018. Foi anunciado pelo clube, mas, contando com a má sorte, durante exames médicos, o DM detectou uma lesão de grau dois na coxa e ele foi devolvido ao Londrina (PR).

Cleberson Tiarinha

Em 2019, o atacante Cleberson Tiarinha foi anunciado como reforço para a disputa da Série C e Copa Verde, mas deixou o Remo sem jogar. Na época, o ex-técnico do time azulino, Márcio Fernandes, disse que o jogador estava “bem abaixo dos demais”

Gustavo Hebling

No Remo, em 2020, o meia Gustavo Hebling, que jogou pelo PSG, ficou menos de um mês no clube e foi embora sem estrear. De acordo com o Leão, o jogador pediu o desligamento. Ele havia sido contratado em setembro e estava realizando um tratamento de fortalecimento muscular, mas saiu em outubro.

E você torcedor, lembra de outros casos? Comente aí!