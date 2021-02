Após queda para a Série B, dirigente revela doping de atacante ex-Paysandu

O jogador Fernandão, do Goiás-GO, foi flagrado no exame antidoping realizado em uma partida do Brasileirão no final do primeiro turno, logo depois da sua chegada ao clube goiano. O atacante jogou pelo Paysandu em 2010.

O caso de Fernandão foi revelado após a partida entre Goiás 0 x 0 Red Bull Bragantino-SP, pelo vice-presidente do Goiás Harlei Menezes, depois da confirmação do rebaixamento da equipe à Série B. Segundo o dirigente o clube não foi notificado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por isso o atleta continuou atuando na competição. O Goiás não corre risco de ser punido e não foi informada qual substancia foi encontrada nos exames do atleta. Pelo clube Esmeraldino, o jogador disputou 24 partidas e marcou oito gols na Série A do Brasileirão.

Fernandão foi um dos destaques da equipe Esmeraldina na Série A (Divulgação / Goiás)

Fernandão, de 33 anos, é carioca e já defendeu vários clubes do futebol brasileiro, um deles foi o Paysandu, em 2010, quando disputou a Série C. O jogador atuou em apenas quatro partidas com a camisa do clube paraense e não marcou gols.