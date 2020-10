Atacante ex-Paysandu acerta com o Goiás e pode formar dupla com outro ex-bicolor

O Goiás-GO ocupa a lanterna da Série A e quer mudar esse cenário. O Esmeraldino contratou o atacante Fernandão, que estava no Bahia e que teve passagem pelo Paysandu em 2010. O jogador chega ao clube goiano e poderá formar dupla com Rafael Moura, outro atacante que jogou no Papão.

Rafael Moura está no Goiás e defendeu o Papão em 2005 (Divulgação / Goiás)

Fernandão, 33 anos, jogou a Série C pelo Paysandu em 2010. Foram apenas quatro partidas com a camisa do clube paraense e nenhum gol marcado. Além do Bicola, Fernandão jogou pelo Tombense-MG, Flamengo-RJ, Guarani-SP, Palmeiras, Atthletico Paranaense, atuou na Turquia defendendo as cores do Bursaspor e do Fenerbahçe e teve passagem na Arábia Saudita. Nas duas últimas temporadas, o atacante esteve no Bahia-BA.