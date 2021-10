Após poucas chances, atacante do Castanhal reclama titularidade na Copa Verde

Na preparação para a Copa Verde, o técnico Cacaio está reorganizando as peças do time. Um dos jogadores que vai estrear como titular na equipe é o atacante Pedrinho, que fez oito jogos e marcou um pelo clube, na Série D. Com ele, o Castanhal estará mais ofensivo e para o jogador de 26 anos, essa era a chance que ele queria para mostrar o seu trabalho.

“Era a oportunidade que eu estava querendo desde quando cheguei aqui no Castanhal, que eu não tive uma sequência de jogos, nem uma chance de começar titular, quem joga sabe que a gente precisa de um pouco mais de tempo para mostrar o nosso trabalho. Mas, estou bastante feliz e motivado, prometo honrar, cada dia mais, a camisa do castanhal”, declarou o jogador.

O atacante ressaltou que os jogos preparatórios foram importantes para o entrosamento da equipe, que passou por reformulação. Além disso, o técnico Cacaio vem pedindo mais ímpeto no ataque. “Porque com a minha entrada mudou um pouco a formação da equipe, ficou mais ofensiva, com os três atacantes: eu, Pecel e o Leandro cearense'', explicou Pedrinho.

Saída de jogadores

“Nunca é bom quando o time vai se desfazendo assim. Mas nosso time está focado, o Castanhal manteve uma “espinha dorsal” na equipe. (Para) os que saíram é desejar boa sorte e os que ficaram são jogadores de bastante qualidade, quem está no dia a dia sabe e vamos buscar o nosso objetivo que é ganhar esse jogo quarta-feira (13)”.