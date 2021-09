Após polêmicas e provocações em 2019, Náutico usará a Curuzu para se preparar para enfrentar o Remo

Após o polêmico jogo que sacramentou o acesso do Náutico-PE para a Série B 2020, em 2019, o Timbu usará as dependências da Curuzu, nesta quinta-feira (23), 18h, para se preparar para o jogo contra o Clube do Remo, nesta sexta-feira (24), pela Segundona do Brasileirão.

Será a primeira vez que os pernambucanos treinarão na casa do Papão após a partida que deixou o clima acirrado entre bicolores e torcedores do Timbu. No jogo em questão, o Paysandu estava conquistando o acesso até o último lance do jogo, quando Leandro Pedro Vuaden marcou penalidade em lance polêmico envolvendo o zagueiro Micael. O gol do meia Jean Carlos levou a decisão para as penalidades, que terminou com vitória do clube do Recife (PE).

VEJA MAIS

O Paysandu ainda tentou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o Náutico-PE foi novamente declarado o vencedor. Nas redes, inclusive, muita ironia para cima do Papão.

'Vencemos a batalha das batalhas na bola e no direito. Foi no tapete dos Aflitos e também no tapetão. Incontestável. De goleada, por unanimidade. Pode comemorar de novo o acesso, Nação!', escreveu.