Após perder vaga na final, adversário da Esmac parabeniza equipes pelo acesso

Após perder vaga na final para o Atlético-MG, CRESSPOM-DF parabenizou as quatro equipes que conquistaram o acesso para Série A1 do Brasileiro Feminino, além da equipe mineira e da equipe do Distrito Federal, estão na elite do Brasileiro Esmac e Bragantino.

Gostaríamos de parabenizar as finalista, @RedBullBraga e @GaloFFeminino, acreditamos que será uma bela final, parabenizamos também as meninas do @EsmacFeminino pela ótima campanha, esperamos vcs no @BRFeminino A1 em 2022. — Cresspom Feminino Oficial (@cresspomoficial) August 23, 2021

CRESSPOM e Esmac foram eliminadas neste domingo por Atlético-MG e Red Bull Bragantino que fazem a grande final nos dias 29 de agosto e 05 de setembro, datas, locais e horários ainda não foram definidos pela CBF.