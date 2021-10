O técnico Luiz Felipe Scolari deixou o comando do Grêmio, em decisão tomada "em comum acordo" com o clube. O anúncio foi feito na madrugada desta segunda-feira (11). Felipão vinha de uma sequência de quatro jogos sem vitória, com o Grêmio ocupando a 19ª posição no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.