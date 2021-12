Após levar o terceiro amarelo, jogador do Grêmio critica a torcida e diz: 'Vão tomar no...'

O camisa 10 do Grêmio, Douglas Costa, utilizou a sua conta no Twitter, para falar do terceiro cartão amarelo que levou no jogo contra o São Paulo, na vitória do time gaúcho por 3 a 0. Bastante irritado, Douglas mandou um “Vai tomar no ...” contra os torcedores gremistas, que afirmam que ele teria “forçado” o terceiro amarelo para ficar de fora do próximo compromisso gremista.

Douglas Costa nega que forçou o terceiro amarelo e disse que é “maia gremista” que os torcedores que o acusam.

O Grêmio está na 18ª posição no Brasileirão e corre sérios riscos de rebaixamento para a Série B.