Após internação, Pelé volta ao hospital para fazer sessão de quimioterapia

O tricampeão mundial Pelé retornou ao Hospital Albert Einstein ontem para fazer uma sessão de quimioterapia. De acordo como informado pela TV Record e confirmado pelo LANCE! com a assessoria do ex-atleta, o Rei do Futebol precisa fazer as sessões periodicamente, mas não necessita de internação, voltando para casa após o procedimento.

Pelé vem sofrendo de problemas de saúde após uma cirurgia no quadril, o que dificulta sua locomoção desde 2018. O ídolo do futebol mundial, que completou 81 anos no dia 23 de outubro, também realizou uma cirurgia de retirada de um cálculo renal em 2019.

No dia 30 de agosto deste ano, o tricampeão mundial foi hospitalizado para realização de exames de rotina, em que foi constatado um tumor no colón direito, que faz parte do intestino grosso. Apesar da internação em UTI, Pelé tranquilizou os fãs através de postagens nas redes sociais.

Após um mês tratando a condição, o Rei do Futebol deixou o hospital e voltou para casa.