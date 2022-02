Após ida para time baiano, atacante Pecel retorna ao Castanhal

O Castanhal anunciou, nesta quinta-feira (10), o retorno do atacante Pecel. O jogador havia saído do clube no final do ano passado para jogar no Atlético de Alagoinhas-BA. Contudo, o atleta fez apenas quatro jogos na equipe baiana e agora regressa ao Japiim. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube.

Pecel tem 30 anos e já passou por vários clubes paraenses, como Bragantino, Independente de Tucuruí, Vila Rica e Sport Belém. Além disso, ele também jogou no Amapá, onde atuou com a camisa do Santos-AP, teve passagem pelo Boavista-RJ e no Inter de Lages.

Na temporada passada, o atacante retornou ao Castanhal depois de ter atuado no clube em 2020 e marcou 14 vezes. Ao todo, Pecel já fez 43 jogos e marcou 22 gols pelo Japiim, entre Parazão, Série D e Copa Verde.