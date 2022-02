Castanhal perde de virada para o Itupiranga e se complica no Paraense

Pela quarta rodada do Campeonato Paraense, o Castanhal levou a virada do Itupiranga por 2 a 1, com gols marcados por Pedrinho (Castanhal), Luiz Bahia e João Victor (Itupiranga). A partida ocorreu no estádio do Modelão, em Castanhal.

Após esta derrota, o Japiim da Estrada se complicou na tabela do grupo C e está fora da zona de classificação para a segunda fase. A equipe precisa torcer para o Independente perder para o Águia de Marabá.

O Castanhal possui quatro pontos e cai para a lanterna da chave, com o pior saldo de gols. O próximo desafio do Japiim será o Bragantino, neste sábado (12), às 15h30, no Modelão.

Já o Itupiranga assume a segunda colocação do grupo B. O Crocodilo soma seis pontos em quatro partidas. Também no sábado (12), a equipe recebe o Águia de Marabá, às 16h, no estádio Zinho Oliveira.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)