Após fugir da polícia, ex-jogador do São Paulo é pego e testa positivo para cocaína

O ex-atacante do São Paulo, Ricardo Centurión, foi detido pela polícia nesta sexta-feira (1º/12) em Buenos Aires, na Argentina. A prisão ocorreu no bairro de Villa Soldati, depois que o jogador tentou fugir da abordagem policial. Segundo o portal La Nación, durante um teste, foi identificada a presença de cocaína no organismo do atleta.

De acordo com informações divulgadas, os policiais decidiram parar dois veículos suspeitos. Centurión, de 30 anos, estava dirigindo um Mercedes Benz A250 quando os agentes ordenaram que parasse. No entanto, ele não acatou a ordem e tentou fugir, sendo interceptado pela polícia após percorrer cerca de 5 quilômetros.

Durante a revista, foram encontrados um cigarro e uma flor de maconha, além de medicamentos psiquiátricos com o jogador. Testes toxicológicos revelaram a presença de cocaína em seu organismo, mas não houve detecção de álcool. O veículo de Centurión foi apreendido devido à falta de documentação.

Ele será responsabilizado por violação do artigo 131º, desobediência e posse de substâncias entorpecentes. Apesar do incidente, o jogador não foi preso.

Centurión teve passagem pelo São Paulo entre 2015 e 2017, onde participou de 55 partidas, marcando 6 gols e fornecendo 7 assistências. Além do São Paulo, ele também passou por equipes como Racing, Vélez, Boca Juniors e San Lorenzo.