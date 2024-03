Daniel Alves morreu? irmão de jogador se pronuncia após boato de morte na prisão

Condenado a quatro anos e seis meses de prisão, na Espanha, por estupro, Daniel Alves foi alvo de uma notícia falsa espalhada nas redes sociais. Em uma postagem, um usuário do X, antigo Twitter, sugeriu que o jogador teria cometido suicídio na prisão, o que foi negado pelo irmão do jogador, Ney Alves, que repudiou o boato.

“Quanta crueldade do ser humano! Condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino. Fazer o quê? Só ela e ele sabem. Quantas vezes vou ter que falar isso. Mas você já condenaram o cara. Não basta já? Já condenou o cara. Ele está preso. Agora, maior loucura aqui. Vocês querem a morte, desejar, ver meu irmão morto. Como assim? Quanta crueldade é essa?”, disse em um vídeo publicado em uma rede social.

A postagem sobre a suposta morte do jogador passou de 5 milhões de visualizações, e o termo “Daniel Alves” chegou a liderar os trending topics no X. O serviço "Fato ou Fake", do g1, também confirmou que a mensagem é falsa.

Segundo Ney Alves, a repercussão da notícia também atingiu seus pais. “Meu pai tem mais de 70 anos. Minha mãe, mais de 60. Vocês não têm família, não? Essas páginas que ficam espalhando essas coisas. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês”, completou.

Daniel Alves está preso desde janeiro de 2023 por violentar sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona. No último dia 22 de fevereiro, o ex-lateral da Seleção foi condenado a quatro anos e meio pelo crime, mais cinco anos de liberdade monitorada e ao pagamento de uma indenização de mais de R$ 900 mil à vítima, como atenuante da pena.