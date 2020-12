Após estreia com derrota na segunda fase da Série C, Bolívar é demitido do Vila Nova

Após a derrota por 2 a 1, em casa, para o Ituano, a diretoria do Vila Nova demitiu o técnico Bolívar. Ele não resistiu ao resultado negativo na estreia do quadrangular final da Série C. O anúncio da saída do técnico foi realizado na noite desta terça-feira nas redes sociais do clube.

O Vila Nova informa que Bolívar não é mais técnico da equipe. Clube e treinador entraram em acordo e decidiram pela não permanência no time.



Agradecemos toda a dedicação e serviços prestados por Bolívar ao Vila Nova e desejamos sucesso ao profissional. pic.twitter.com/JWTGb4BMoz — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) December 15, 2020

No comando do Vila, foram 23 jogos entre Copa do Brasil, Série C e o Campeonato Goiano, sendo nove vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 52%.

Bolívar assumiu o Vila Nova no decorrer do Campeonato Goiano, que acabou sendo paralisado em março por conta da pandemia do coronavírus e não foi retomado. Logo, o principal trabalho do técnico no time colorado foi na Série C, onde conseguiu chegar à segunda fase ao ficar na terceira posição do grupo A, com 31 pontos.

Além de Bolívar, o auxiliar Patrício Boques, o preparador físico Leonardo Bassotto e o analista de desempenho Jeferson Ramos também deixaram o clube.

O Tigrão ainda não informou quem será o novo técnico para o restante da Série C. O Vila Nova está no grupo D junto com Ituano, Santa Cruz e Brusque. O próximo compromisso do Vila Nova será contra o Santa Cruz, no sábado (18), às 17 horas, no Arruda, em Recife (PE).